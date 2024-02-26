Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 22. Hafta Sonuçları
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında oynanan maçlar sonucunda PTT, Çukurova Belediyespor'u 3-1 yenerek galibiyet elde etti. Diğer maç sonuçları da açıklandı.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftası, bugün oynanan tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında PTT, konuk ettiği Çukurova Belediyespor'u 3-1 yendi.
Ligin 22. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
VakıfBank-Türk Hava Yolları: 3-1
Galatasaray Daikin-Kuzeyboru: 2-3
Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Eczacıbaşı Dynavit: 0-3
Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-2
Sarıyer Belediyespor-Fenerbahçe Opet: 0-3
Beşiktaş Ayos-Karayolları: 3-0
PTT-Çukurova Belediyespor: 3-1