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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 22. Hafta Sonuçları

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında oynanan maçlar sonucunda PTT, Çukurova Belediyespor'u 3-1 yenerek galibiyet elde etti. Diğer maç sonuçları da açıklandı.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftası, bugün oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında PTT, konuk ettiği Çukurova Belediyespor'u 3-1 yendi.

Ligin 22. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

VakıfBank-Türk Hava Yolları: 3-1

Galatasaray Daikin-Kuzeyboru: 2-3

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Eczacıbaşı Dynavit: 0-3

Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-2

Sarıyer Belediyespor-Fenerbahçe Opet: 0-3

Beşiktaş Ayos-Karayolları: 3-0

PTT-Çukurova Belediyespor: 3-1

Kaynak: AA / Spor

Çukurova Vodafone Voleybol PTT Spor Güncel Haberler

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