Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 2025-26 Sezonu Başlıyor

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 2025-26 sezonu yarın oynanacak Zeren Spor-VakıfBank maçıyla başlıyor. Takımların mücadele edeceği ilk hafta programı da belli oldu.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 2025-26 sezonu, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın:

19.00 Zeren Spor-VakıfBank (TVF Ziraat Bankkart)

12 Ekim Pazar:

14.00 Aras Spor-Fenerbahçe Medicana (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

15.00 Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru (Eczacıbaşı)

18.00 Beşiktaş-İlbank (Akatlar)

18.30 Galatasaray Daikin-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

19.00 Göztepe-Nilüfer Belediyespor Eker (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

20.30 Türk Hava Yolları-Bahçelievler Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
