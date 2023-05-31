Voleybol Türkiye Şampiyonası'nda midi kızlar ve küçük erkeklerde finalistler belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle düzenlenen Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası'nda midi kızlar ve küçük erkekler kategorilerinde finalistler belirlendi. ES Voleybol ve VakıfBank midi kızlarda, Fenerbahçe ve ES Voleybol küçük erkeklerde finale yükseldi. Organizasyon yarınki üçüncülük ve final maçlarıyla sona erecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle organize edilen Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası'nda midi kızlar ve küçük erkeklerde finalistler belli oldu.

Fuar İzmir'de 25 Mayıs Perşembe günkü grup müsabakalarıyla başlayan organizasyonda midi kızlar ve küçük erkekler kategorilerinde bugün yarı final müsabakaları oynandı.

Midi kızlarda Göztepe'yi 3-1 mağlup eden ES Voleybol ile Galatasaray'ı 3-1 yenen VakıfBank, finale yükseldi.

Küçük erkeklerde ise Spor Toto'yu 3-2'lik skorla geçen Fenerbahçe ile Ziraat Bankası'nı 3-0 mağlup eden ES Voleybol, finale çıktı.

Organizasyon, yarınki üçüncülük ve final karşılaşmalarıyla tamamlanacak.