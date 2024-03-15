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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde Normal Sezon Sona Eriyor

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 26'ncı hafta maçlarıyla normal sezon sona erecek. Lig etabı sonunda 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü olan takımlar play-off 1. etap maçları oynayacak. AXA Sigorta Efeler Ligi'ne ise 25'inci hafta maçlarıyla devam edilecek.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 26'ncı hafta maçlarıyla normal sezon sona erecek.

Lig etabı sonunda 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü olan takımlar play-off 1. etap maçları oynayacak. AXA Sigorta Efeler Ligi'ne ise 25'inci hafta maçlarıyla devam edilecek.

Normal sezonun bu hafta oynanacak 26'ncı hafta karşılaşmalarıyla sona ereceği Vodafone Sultanlar Ligi'nde haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

17.00 Fenerbahçe Opet-Çukurova Belediyespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)

20.00 PTT-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Ziraat Bankkart)

17 Mart Pazar:

14.00 Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Galatasaray Daikin (Antalya Süleyman Evcilmen)

14.00 Sarıyer Belediyespor-Karayolları (İstanbul Bahçeköy Orman Fakültesi)

14.00 Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)

14.00 VakıfBank-Kuzeyboru (İstanbul Vakıfbank Spor Sarayı)

17.00 Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş Ayos (Bursa Cengiz Göllü)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin lig etabı sona eriyor

Vodafone Sultanlar Ligi'nde lig etabını birinci sırada bitiren takım CEV Şampiyonlar Ligi'ne son sıradan (CEV kontenjanına göre) katılmaya hak kazanacak.

Lig etabı sonunda 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü olan takımlar play-off 1. etap maçları oynayacak. Play-off 1. etap maçları sonunda ligin 1'incisi, 2'ncisi, 3'üncüsü ve 4'üncüsü belirlenecek.

Lig etabını 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sırada bitiren takımlar play-off 2. etap maçları oynayacak. Play-off 2. etap maçları sonunda ligin 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'incisi belirlenecek.

Avrupa kupalarına katılım (Şampiyonlar Ligi, CEV Cup, Challenge Cup ve Balkan Kupası), play-off 1. ve 2. etap maçları sonunda oluşacak sıralamaya göre yapılacak.

Lig etabı sonunda son 2 sırayı alan takımlar (13 ve 14.) 1. lige düşecek. ???????

AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'ne ise 25'inci hafta maçlarıyla devam edilecek.

Efeler Ligi'nde yarının maç programı şöyle:

14.00 Spor Toto-Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Brand Group Alanya Belediyespor-Ziraat Bankkart (Antalya Alanya Atatürk)

14.00 Fenerbahçe Parolapara-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)

15.00 Develi Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor (Kayseri Develi Murat Kocatürk)

15.00 TÜRŞAD-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Ordu Ünye)

16.00 Bigadiç Belediyespor-Arkas Spor (Balıkesir Bigadiç Şehit Okan Dinçer)

17.00 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)

Kaynak: AA / Spor

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