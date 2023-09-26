Voleybol Sultanlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu başlıyor

Voleybol Sultanlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu, 14 Ekim'de oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Sultanlar Ligi'nde ilk 5 haftanın programı belli oldu.