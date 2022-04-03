Voleybol: Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabı - Haberler

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Voleybol: Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabı

AA - Mustafa Bikeç - Spor
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Voleybol: Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabı

Salon: Cengiz GöllüHakemler: Sadettin Deneri, Asiye TuzkanÇukurova Belediyespor: Nursevil Gökbudak Aydınlar, Ezgi Arslan, Aslı Ertek, Dilara Bilge, Mlinar, Ivonkina (Derya Çayırgan, Sude Pehlivan, Berrak Deniz Kakaşçı, Deniz Çapkınoğlu, Elif Nur Başaran, Gizem Öcal, Zeynep Şen...

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Asiye Tuzkan

Çukurova Belediyespor: Nursevil Gökbudak Aydınlar, Ezgi Arslan, Aslı Ertek, Dilara Bilge, Mlinar, Ivonkina ( Derya Çayırgan, Sude Pehlivan, Berrak Deniz Kakaşçı, Deniz Çapkınoğlu, Elif Nur Başaran, Gizem Öcal, Zeynep Şen Güler)

Karşıyaka: Selen Naz Kiraz, Simay Akdağ, Yaren Işık, Liray Akpınar, Ezgi Uludağ, Çağla Çınar (Betül Mensur, Petkovic, Bengü Zeren, Sude Taşbaş, Duru Akarçeşme)

Setler: 25-19, 25-23, 25-21

Süre: 84 dakika (26, 32, 26)

Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabı'nın son gününde Çukurova Belediyespor, Karşıyaka'yı 3-0 yendi.

Bu sonuçla Çukurova Belediyespor, final etabını ikinci sırada tamamladı ve Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükseldi.

Final etabında yaptığı 3 maçı da kazanan İlbank, Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükselen ilk takım olmuştu.

Voleybol: Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabı

Voleybol: Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabı

Voleybol: Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabı

Voleybol: Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabı

AA / Mustafa Bikeç - Spor

Derya Çayırgan, Ezgi Arslan, Aslı Ertek, Sigorta, Spor, Haberler

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