Voleybol: Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabı
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Salon: Cengiz GöllüHakemler: Erol Akbulut, Melike Özkan ErolAdam Voleybol: Stephanie, Melike Candır, Abercrombie, Seda Aslanyürek, Hande Naz Şimşek, Ayşegül Ulusoy (Pınar Atasever, Esranur Solgan, Dilan Yaşar, Ercesu Kasapoğlu)İlbank: Duygu Üçdağ, Lana, Şeyma Nur Akbulut, Yoana, Tuğçe Öcal,...
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Erol Akbulut, Melike Özkan Erol
Adam Voleybol: Stephanie, Melike Candır, Abercrombie, Seda Aslanyürek, Hande Naz Şimşek, Ayşegül Ulusoy (Pınar Atasever, Esranur Solgan, Dilan Yaşar, Ercesu Kasapoğlu)
İlbank: Duygu Üçdağ, Lana, Şeyma Nur Akbulut, Yoana, Tuğçe Öcal, Cansın Sürgün (Sinem Beyazıt, Melda Güler, Zeynep Oturan)
Setler: 18-25, 18-25, 25-21, 22-25
Süre: 121 dakika (30, 30, 29, 32)
Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabı son gününde İlbank, Adam Voleybol'u 3-1 yendi.
Bu sonuçla İlbank, birinci sırada tamamladığı gruptan Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükselen ilk takım oldu.