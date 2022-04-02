Voleybol: Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabı - Haberler

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Voleybol: Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabı

AA - Mustafa Bikeç - Spor
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Voleybol: Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabı

Salon: Cengiz GöllüHakemler: Sadettin Deneri, Asiye Tuzkanİlbank: Duygu Üçdağ, Lana, Şeyma Nur Akbulut, Cansın Sürgün, Yoana, Tuğçe Öcal (Sinem Beyazıt, Zeynep Oturan, Eylül Karataş)Karşıyaka: Simay Akdağ, Yaren Işık, Liray Akpınar, Ezgi Uludağ, Çağla Çınar, Selen Naz Kiraz (Betül Mensur,...

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Asiye Tuzkan

İlbank: Duygu Üçdağ, Lana, Şeyma Nur Akbulut, Cansın Sürgün, Yoana, Tuğçe Öcal (Sinem Beyazıt, Zeynep Oturan, Eylül Karataş)

Karşıyaka : Simay Akdağ, Yaren Işık, Liray Akpınar, Ezgi Uludağ, Çağla Çınar, Selen Naz Kiraz (Betül Mensur, Duru Akarçeşme, Sude Taşbaş, Bengü Zeren, Aleyna Temizler)

Setler: 25-13, 25-20, 25-18

Süre: 77 dakika (21, 26, 30)

Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabı ikinci gün ilk maçında İlbank, Karşıyaka'yı 3-0 yendi.

Bu sonuçla İlbank 2. galibiyetini alırken, Karşıyaka 2. maçından da yenilgiyle ayrıldı. İzmir temsilcisi, yarın oynayacağı son maç öncesi Sultanlar Ligi'ne yükselme şansını yitirdi.

AA / Mustafa Bikeç - Spor

Karşıyaka, Sigorta, Akdağ, Eylül, Spor, Haberler

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