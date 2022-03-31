Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi final etabı
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Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi final etabında ilk maçlar, yarın oynanacak.
KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi final etabında ilk maçlar, yarın oynanacak.
Dört ekibin yer aldığı final etabı sonucunda ilk 2 sırayı elde eden takımlar, Sultanlar Ligi'ne yükselecek.
Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı final etabında takımlar, üçer maç oynayacak. Karşılaşmalar, TRT Spor Yıldız ve TVF Voleybol TV'den yayınlanacak.
Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde final etabının programı şöyle:
Yarın:
12.00 Çukurova Belediyespor-İlbank
14.30 Karşıyaka-Adam Voleybol
2 Nisan Cumartesi:
12.00 İlbank-Karşıyaka
14.30 Adam Voleybol-Çukurova Belediyespor
3 Nisan Pazar:
12.00 Adam Voleybol-İlbank
14.30 Çukurova Belediyespor-Karşıyaka