Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi final etabı - Haberler

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Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi final etabı

AA - Hilmi Sever - Spor
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Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi final etabı

Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi final etabında ilk maçlar, yarın oynanacak.

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi final etabında ilk maçlar, yarın oynanacak.

Dört ekibin yer aldığı final etabı sonucunda ilk 2 sırayı elde eden takımlar, Sultanlar Ligi'ne yükselecek.

Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı final etabında takımlar, üçer maç oynayacak. Karşılaşmalar, TRT Spor Yıldız ve TVF Voleybol TV'den yayınlanacak.

Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde final etabının programı şöyle:

Yarın:

12.00 Çukurova Belediyespor-İlbank

14.30 Karşıyaka-Adam Voleybol

2 Nisan Cumartesi:

12.00 İlbank-Karşıyaka

14.30 Adam Voleybol-Çukurova Belediyespor

3 Nisan Pazar:

12.00 Adam Voleybol-İlbank

14.30 Çukurova Belediyespor-Karşıyaka

AA / Hilmi Sever - Spor

Karşıyaka, Çukurova, voleybol, Sigorta, Spor, Haberler

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