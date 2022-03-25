Voleybol: Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi - Haberler

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Voleybol: Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi

AA - Musa Samur - Spor
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Voleybol: Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi

Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde yarı final etabı karşılaşmaları sona erdi.

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde yarı final etabı karşılaşmaları sona erdi.

Bursa'da oynana yarı final etabı karşılaşmaları sonucunda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan Çukurova Belediyespor, Adam Voleybol, Karşıyaka ve İlbank takımları final etabına yükseldi.

Yarı final etabının üçüncü gününde alınan sonuçlar şöyle:

Çukurova Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyesi: 3-1

Muratpaşa Belediyesspor -Adam Voleybol: 1-3

Edremit Belediyesi Altınoluk-Cerastyle Kayseri OSB Tek. Koleji: 3-1

İlbank-Karşıyaka: 2-3

AA / Musa Samur - Spor

Karşıyaka, voleybol, Çukurova, Sigorta, Spor, Haberler

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