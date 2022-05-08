Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisinin dördüncü maçı yarın yapılacak
AA - Emre Doğan - Spor
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Opet, yarın VakıfBank'ı konuk edecek.
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Opet, yarın VakıfBank'ı konuk edecek.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.
Seride 2-1 önde olan Fenerbahçe Opet, yarın rakibine üstünlük kurması halinde şampiyonluğa ulaşacak. Sarı-lacivertli takım, Sultanlar Ligi'nde son şampiyonluğunu 2016-2017 sezonunda elde etmişti.
Son şampiyon VakıfBank'ın kazanması halinde ise final serisi, beşinci ve son maça uzayacak. Gerekmesi halinde serinin 5. karşılaşması, 12 Mayıs Perşembe günü VakıfBank Spor Sarayı'nda yapılacak.
AA / Emre Doğan - Spor