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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-8 etabı

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-8 etabı

Spor Haberleri

Salon: TVF Cengiz GöllüHakemler: Cihat Küçükboyacı, Melike Erol ÖzkanNilüfer Belediyespor: Atkinson, Ecenur Aksoy, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Milanova, Nuneviller (Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Radosova, Hümay Fırıncıoğlu, Aybüke Güldenoğlu)Sarıyer Belediyespor: Drewnıok, Büşra Kılıçlı,...

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Melike Erol Özkan

Nilüfer Belediyespor: Atkinson, Ecenur Aksoy, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Milanova, Nuneviller (Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Radosova, Hümay Fırıncıoğlu, Aybüke Güldenoğlu)

Sarıyer Belediyespor: Drewnıok, Büşra Kılıçlı, Merve Tanıl, Kongyot, Chatchu-On, Su Zent ( Simay Kurt, Işıl Öz, Merve Nezir, Aslı Tecimer, Çağla Erdem, Begüm Hepkaptan, Aleyna Vence, Gülnaz Özer)

Setler: 22-25, 25-19, 25-20, 25,19

Süre: 108 dakika (28, 27, 28, 25)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off 5-8'incilik mücadelesi ikinci maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Sarıyer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Seride durumu 2-0'a getiren Nilüfer Belediyespor, 5-6'ncılık maçına çıkma hakkını elde etti.???????

Kaynak: AA / Hande Durmuş - Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu voleybol Sarıyer Eylül Spor Haberler

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