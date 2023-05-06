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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-8 etabı

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-8 etabı

Spor Haberleri

Salon: Burhan Felek Vestel VoleybolHakemler: Ebru Kaya, Onur CoşkunGalatasaray HDI Sigorta: Ayçin Akyol, Gamze Kılıç, Eggleston, Popovic, Vasilantonaki, İlkin Aydın (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, İremnur Özsoy, Özge Arslanalp, Emine Arıcı)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Çağla Salih,...

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Ebru Kaya, Onur Coşkun

Galatasaray HDI Sigorta : Ayçin Akyol, Gamze Kılıç, Eggleston, Popovic, Vasilantonaki, İlkin Aydın (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, İremnur Özsoy, Özge Arslanalp, Emine Arıcı)

Aydın Büyükşehir Belediyespor : Çağla Salih, İdil Bascan, Planinsec, Nicoletti, Merve Öztürk, Özgenur Çetiner (Selin Adalı, Özlem Güven, McNamara, Fatma Şekerci, Semra Özer)

Setler: 25-27, 25-9, 25-23, 25-17

Süre: 98 dakika (29, 20, 25, 24)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin play-off 5-8 etabının ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta sahasında, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Seride durumu 2-0'a getiren Galatasaray, 5-6'ncılık maçına çıkma hakkını elde etti.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor

Büyükşehir Belediyespor Burhan Felek Sigorta Aydın Spor Haberler

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