Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-8 etabı
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Salon: Burhan Felek Vestel VoleybolHakemler: Ebru Kaya, Onur CoşkunGalatasaray HDI Sigorta: Ayçin Akyol, Gamze Kılıç, Eggleston, Popovic, Vasilantonaki, İlkin Aydın (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, İremnur Özsoy, Özge Arslanalp, Emine Arıcı)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Çağla Salih,...
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Ebru Kaya, Onur Coşkun
Galatasaray HDI Sigorta : Ayçin Akyol, Gamze Kılıç, Eggleston, Popovic, Vasilantonaki, İlkin Aydın (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, İremnur Özsoy, Özge Arslanalp, Emine Arıcı)
Aydın Büyükşehir Belediyespor : Çağla Salih, İdil Bascan, Planinsec, Nicoletti, Merve Öztürk, Özgenur Çetiner (Selin Adalı, Özlem Güven, McNamara, Fatma Şekerci, Semra Özer)
Setler: 25-27, 25-9, 25-23, 25-17
Süre: 98 dakika (29, 20, 25, 24)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin play-off 5-8 etabının ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta sahasında, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
Seride durumu 2-0'a getiren Galatasaray, 5-6'ncılık maçına çıkma hakkını elde etti.