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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-8 etabı

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-8 etabı

Spor Haberleri

Salon: Mimar SinanHakemler: Arzu Uzatöz, Ferhat BüyükpamukçuAydın Büyükşehir Belediyespor: Planinsec, Nicoletti, Aslıhan Kılıç, İdil Naz Başcan, Özge Nur Çetiner, Fatma Şekerci (Selin Adalı, Özlem Güven, Çağla Salih, Semra Özer, Merve Nur Öztürk, McNamara)Galatasaray HDI Sigorta: Eggleston,...

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Uzatöz, Ferhat Büyükpamukçu

Aydın Büyükşehir Belediyespor : Planinsec, Nicoletti, Aslıhan Kılıç, İdil Naz Başcan, Özge Nur Çetiner, Fatma Şekerci (Selin Adalı, Özlem Güven, Çağla Salih, Semra Özer, Merve Nur Öztürk, McNamara)

Galatasaray HDI Sigorta : Eggleston, Gamze Kılıç, Ayçin Akyol, Popovic, Alkin Aydın, Anthi (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Özge Arslanalp, İremnur Özsoy)

Setler: 18-25, 23-25, 25-21, 25-17, 12-15

Süre: 126 dakika (24, 29 29, 26, 18)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin play-off 5-8 etabının ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Play-off 5-8 etabının ikinci maçı 6 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da yapılacak.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Spor

Büyükşehir Belediyespor Galatasaray Nur Öztürk Sigorta Spor Haberler

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