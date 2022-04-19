Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık etabı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık etabı

AA - Ragıp Tekin - Spor
 - Güncelleme:
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık etabı

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Ebru Kaya, Aylin TurnaoğluGalatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Zeynep Demirel, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Nilay Karaağaç)PTT: İlayda Uçak, Dimitrova, Campos, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan, Merve Tanyel (Simay Kurt, Semra...

AYDIN (AA) - Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ebru Kaya, Aylin Turnaoğlu

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Zeynep Demirel, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Nilay Karaağaç)

Ptt: İlayda Uçak, Dimitrova, Campos, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan, Merve Tanyel (Simay Kurt, Semra Özer, Çağla Erdem, Rousseaux, Ceren Domaç)

Setler: 25-19, 25-11, 25-22

Süre: 73 dakika (25, 23, 25)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık etabı ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Ptt'yi 3-0 mağlup etti.

Böylece seriyi 2-0 kazanan Galatasaray HDI Sigorta, ligi 5. sırada bitirdi.

Sarı-kırmızılı takım, 2022-2023 sezonunda Challenge Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Sultanlar Ligi'ni 6. sırada tamamlayan PTT ise Balkan Kupası'na katılacak.

AA / Ragıp Tekin - Spor

Burhan Felek, Sigorta, Aydın, PTT, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title