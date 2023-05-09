Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 3-4 etabı
Spor Haberleri
Salon: Vakıfbank Spor SarayıHakemler: Erol Akbulut, Aylin TurnaoğluVakıfBank: Ogbogu, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Carutasu, Bajema (Aylin Acar, Daalderop, Buket Gülübay, Egonu, Bahar Akbay, Derya Cebecioğlu)Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Zeynep Demirel, Kingdon, Orthmann, Maglio, Naz...
Salon: Vakıfbank Spor Sarayı
Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu
VakıfBank: Ogbogu, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Carutasu, Bajema (Aylin Acar, Daalderop, Buket Gülübay, Egonu, Bahar Akbay, Derya Cebecioğlu)
Türk Hava Yolları : Şeyma Ercan, Zeynep Demirel, Kingdon, Orthmann, Maglio, Naz Aydemir Akyol (Buse Kayacan Sonsırma, Çağla Akın, Polen Ünver, Ada Germen)
Setler: 25-20, 25-27, 25-11, 25-19
Süre: 98 dakika (24, 30, 21, 23)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 3-4 etabı ikinci maçında VakıfBank, sahasında Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti ve seriyi 2-0 kazanarak sezonu üçüncü tamamladı.
Türk Hava Yolları ise ligde 2022-2023 sezonunu 4. sırada bitirdi.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023