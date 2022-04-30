VAN (AA) - Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu

Türk Hava Yolları: Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Polen Ünver, Orthmann, Bahar Guidetti (Ceren Önal, Berin Yıldırım, Van Ryk, Şeyma Ercan, Ada Germen, İrem Çor)

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Saliha Şahin, Heyrman, Ognjenovic (Simge Aköz, Fatma Şekerci, Gözde Yılmaz)

Setler: 18-25, 19-25, 20-25

Süre: 84 dakika (25, 30, 29)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 3-4'üncülük etabı ilk karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Eczacıbaşı Dynavit, ilk sette Boskovic'in smaç sayılarıyla maçı kontrol altına aldı ve seti 25-18 kazandı.

Başarılı takım oyununa devam eden Eczacıbaşı Dynavit, Boskovic'in smaç servisleriyle etkili olduğu ikinci seti 25-19 kazanarak skoru 2-0 yaptı.

Türk Hava Yolları, üçüncü sete iyi başladı ve Orthmann ile sayı üretti. Son bölümlerde skor üstünlüğünü ele alan Eczacıbaşı Dynavit, seti 25-20, maçı da 3-0 kazandı.

İki galibiyete ulaşan tarafın lig üçüncüsü olacağı serinin ikinci maçı, 3 Mayıs Salı günü oynanacak.