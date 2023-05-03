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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı

Spor Haberleri

Salon: Burhan Felek Vestel VoleybolHakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Recep KarakoçFenerbahçe Opet: Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Cristina, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Cansu Çetin, Meliha Diken, Lazareva)VakıfBank: Kübra Akman, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Bajema (Ayça...

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Recep Karakoç

Fenerbahçe Opet: Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Cristina, Eda Erdem Dündar ( Gizem Örge, Cansu Çetin, Meliha Diken, Lazareva)

VakıfBank: Kübra Akman, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Bajema (Ayça Aykaç, Derya Cebecioğlu, Buket Gülübay, Carutasu, Daalderop, Ogbogu)

Setler: 21-25, 25-13, 25-19, 25-16

Süre: 101 dakika (24, 26, 25, 26)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Fenerbahçe Opet, sahasında VakıfBank'ı 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Etabın ikinci karşılaşması, 5 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da VakıfBank Spor Sarayı'nda yapılacak.

Seride iki galibiyete ulaşan takım finale yükselecek.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş Burhan Felek Gizem Örge Vestel Spor Haberler

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