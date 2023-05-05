Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi'nin play-off 1-4 etabı
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Salon: Vakıfbank Spor SarayıHakemler: Nurper Özbar, Recep KarakoçVakıfBank: Kübra Akman, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Bajema (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Daalderop, Derya Cebecioğlu, Buket Gülübay)Fenerbahçe Opet: Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Cristina, Eda Dündar...
Salon: Vakıfbank Spor Sarayı
Hakemler: Nurper Özbar, Recep Karakoç
VakıfBank: Kübra Akman, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Bajema ( Ayça Aykaç, Aylin Acar, Daalderop, Derya Cebecioğlu, Buket Gülübay)
Fenerbahçe Opet: Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Cristina, Eda Dündar (Gizem Örge, Cansu Çetin, Lazareva, Meliha Diken, Buse Ünal)
Setler: 25-23, 25-17, 25-21
Altın set: 11-15
Süre: 108 dakika (28, 28, 29, 23)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında VakıfBank'a 3-0 yenilen Fenerbahçe Opet, altın seti 15-11 kazanarak adını finale yazdırdı.
Fenerbahçe Opet, finalde Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu.
Karşılaşmada sarı-lacivertli takımın başantrenörü Zoran Terzic, itirazları nedeniyle başhakem Nurper Özbar tarafından ihraç edildi.