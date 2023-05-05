Üye Girişi
Haberi Paylaş
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi'nin play-off 1-4 etabı

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi'nin play-off 1-4 etabı

Spor Haberleri

Salon: Vakıfbank Spor SarayıHakemler: Nurper Özbar, Recep KarakoçVakıfBank: Kübra Akman, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Bajema (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Daalderop, Derya Cebecioğlu, Buket Gülübay)Fenerbahçe Opet: Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Cristina, Eda Dündar...

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Nurper Özbar, Recep Karakoç

VakıfBank: Kübra Akman, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Bajema ( Ayça Aykaç, Aylin Acar, Daalderop, Derya Cebecioğlu, Buket Gülübay)

Fenerbahçe Opet: Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Cristina, Eda Dündar (Gizem Örge, Cansu Çetin, Lazareva, Meliha Diken, Buse Ünal)

Setler: 25-23, 25-17, 25-21

Altın set: 11-15

Süre: 108 dakika (28, 28, 29, 23)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında VakıfBank'a 3-0 yenilen Fenerbahçe Opet, altın seti 15-11 kazanarak adını finale yazdırdı.

Fenerbahçe Opet, finalde Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu.

Karşılaşmada sarı-lacivertli takımın başantrenörü Zoran Terzic, itirazları nedeniyle başhakem Nurper Özbar tarafından ihraç edildi.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor

Vakıflar Bankası Buket Gülübay Ayça Aykaç Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title