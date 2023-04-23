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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde normal sezon tamamlandı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde normal sezon tamamlandı

Spor Haberleri

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde normal sezon, bugün oynanan 26. hafta karşılaşmalarının ardından sona erdi.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde normal sezon, bugün oynanan 26. hafta karşılaşmalarının ardından sona erdi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, puan cetvelinde ilk dört sırada yer alan Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank, Fenerbahçe Opet ve Türk Hava Yolları, şampiyonun belirleneceği play-off 1-4 etabı, Galatasaray HDI Sigorta, Nilüfer Belediyespor, Sarıyer Belediyespor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor ise play-off 5-8 etabı oynamaya hak kazandı.

Puan cetvelinde son iki sırada bulunan Bolu Belediyespor ve İlbank ise lige veda etti.

26 haftanın sonunda ligdeki puan durumu şu şekilde:

Takım adıOynananGalibiyetMağlubiyetPuan
1

Eczacıbaşı Dynavit2626076
2

VakıfBank2623368
3

Fenerbahçe Opet2622466
4

Türk Hava Yolları2618855
5

Galatasaray HDI Sigorta2617950
6

Nilüfer Belediyespor26151143
7

Sarıyer Belediyespor26141237
8

Aydın Büyükşehir Belediyespor26101634
9

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor26101630
10

Kuzeyboru2691727
11

PTT2691726
12

Sigorta Shop2652121
13

Bolu Belediyespor2642213
14

İlbank260260

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş Fenerbahçe voleybol Sigorta Spor Haberler

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