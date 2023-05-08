Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde final serisinin ikinci maçı yarın oynanacak
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Misli.com Sultanlar Ligi'nde final etabı ikinci maçında yarın Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.
Misli.com Sultanlar Ligi'nde final etabı ikinci maçında yarın Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.
Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak.
Hafta sonu oynanan ilk maçı 3-1 kazanan Fenerbahçe Opet, seride 1-0 önde bulunuyor. 5 maç üzerinden oynanacak final serisinde 3 maçı kazanan takım Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonu şampiyonlukla tamamlayacak.
Öte yandan VakıfBank ile Türk Hava Yolları da 3-4 etabı ikinci mücadelesinde karşı karşıya gelecek. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
Seride VakıfBank 1-0 önde bulunuyor. İki galibiyete ulaşan ekip, sezonu 3.'lükle noktalayacak.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023