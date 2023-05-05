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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Spor Haberleri

Salon: Burhan Felek Vestel VoleybolHakemler: Seçkin Yener, Mehmet GülEczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Yasemin Güveli, Boskovic, Voronkova, Jack-Kisal, Ognjenovic (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Saliha Şahin, Elif Şahin)Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Dicle Nur Babat, Kingdon, Orthmann, Maglio,...

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Yasemin Güveli, Boskovic, Voronkova, Jack-Kisal, Ognjenovic (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Saliha Şahin, Elif Şahin)

Türk Hava Yolları : Şeyma Ercan, Dicle Nur Babat, Kingdon, Orthmann, Maglio, Naz Aydemir Akyol (Melis Yılmaz, Ada Germen, Çağla Akın, Polen Ünver)

Setler: 25-22, 25-21, 21-25, 25-20

Süre: 114 dakika (29, 30, 27, 28)

Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında Ezcacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı ve finale yükseldi.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor

Türk Hava Yolları Burhan Felek voleybol Vestel Spor Haberler

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