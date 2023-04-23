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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Spor Haberleri

Salon: ASKİ AtatürkHakemler: Doğan Sevinçelli, Ozan Çağı SarıkayaÇukurova Belediyesi Adana Demirspor: Duygu Düzceler, Lazovic, Ceren Nur Domaç, Rykhliuk, Leyva, Ceren Ceren Baysal (Dilara Sağbaş, Şiirsel Merve Altın, Pınar Atasever, Bosetti)VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş,...

Salon: ASKİ Atatürk

Hakemler: Doğan Sevinçelli, Ozan Çağı Sarıkaya

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor : Duygu Düzceler, Lazovic, Ceren Nur Domaç, Rykhliuk, Leyva, Ceren Ceren Baysal (Dilara Sağbaş, Şiirsel Merve Altın, Pınar Atasever, Bosetti)

VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Egonu, Derya Cebecioğlu, Ogbogu (Aylin Acar, Buket Gülübay, Carutasu, Bajema)

Setler: 19-25, 21-25, 21-25

Süre: 70 dakika (21, 24, 25)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. ve son hafta mücadelesinde VakıfBank, deplasmanda Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Spor

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi Mustafa Kemal Atatürk Adana Demirspor Spor Haberler

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