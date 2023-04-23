Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Salon: ASKİ AtatürkHakemler: Doğan Sevinçelli, Ozan Çağı SarıkayaÇukurova Belediyesi Adana Demirspor: Duygu Düzceler, Lazovic, Ceren Nur Domaç, Rykhliuk, Leyva, Ceren Ceren Baysal (Dilara Sağbaş, Şiirsel Merve Altın, Pınar Atasever, Bosetti)VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş,...
Salon: ASKİ Atatürk
Hakemler: Doğan Sevinçelli, Ozan Çağı Sarıkaya
Çukurova Belediyesi Adana Demirspor : Duygu Düzceler, Lazovic, Ceren Nur Domaç, Rykhliuk, Leyva, Ceren Ceren Baysal (Dilara Sağbaş, Şiirsel Merve Altın, Pınar Atasever, Bosetti)
VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Egonu, Derya Cebecioğlu, Ogbogu (Aylin Acar, Buket Gülübay, Carutasu, Bajema)
Setler: 19-25, 21-25, 21-25
Süre: 70 dakika (21, 24, 25)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. ve son hafta mücadelesinde VakıfBank, deplasmanda Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-0 yendi.