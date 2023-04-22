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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Spor Haberleri

Salon: TVF BaşkentHakemler: Tolgacan Dinçer, Ali SarıkuzuSigorta Shop: Grote, Lila Şengün, Mlejnkova, Ceylan Arısan, Payne, Ezgi Akyaldız (Elif Olca Mızrakçı, Pelin Eroktay, Burcu Şentürk, Tuğçe Ceyhan, Hande Naz Şimşek, Ayça İsmailçebioğlu)Nilüfer Belediyespor: Sıla Çalışkan, Hümay...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Tolgacan Dinçer, Ali Sarıkuzu

Sigorta Shop: Grote, Lila Şengün, Mlejnkova, Ceylan Arısan, Payne, Ezgi Akyaldız (Elif Olca Mızrakçı, Pelin Eroktay, Burcu Şentürk, Tuğçe Ceyhan, Hande Naz Şimşek, Ayça İsmailçebioğlu)

Nilüfer Belediyespor: Sıla Çalışkan, Hümay Fırıncıoğlu, Ecenur Aksoy, Atkinson, Radosova, İlayda Uçak (Eylül Akarçeşme, Cansu Bir, Arzum Tezcan, Aybüke Güldenoğlu, Milanova)

Setler: 16-25, 25-21, 18-25, 25-18, 11-15

Süre: 118 dakika (22, 28, 26, 28, 14)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Sigorta Shop'u 3-2 yendi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu Burcu Şentürk Ceylan Arısan voleybol Spor Haberler

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