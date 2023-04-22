Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Salon: TVF BaşkentHakemler: Tolgacan Dinçer, Ali SarıkuzuSigorta Shop: Grote, Lila Şengün, Mlejnkova, Ceylan Arısan, Payne, Ezgi Akyaldız (Elif Olca Mızrakçı, Pelin Eroktay, Burcu Şentürk, Tuğçe Ceyhan, Hande Naz Şimşek, Ayça İsmailçebioğlu)Nilüfer Belediyespor: Sıla Çalışkan, Hümay...
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Tolgacan Dinçer, Ali Sarıkuzu
Sigorta Shop: Grote, Lila Şengün, Mlejnkova, Ceylan Arısan, Payne, Ezgi Akyaldız (Elif Olca Mızrakçı, Pelin Eroktay, Burcu Şentürk, Tuğçe Ceyhan, Hande Naz Şimşek, Ayça İsmailçebioğlu)
Nilüfer Belediyespor: Sıla Çalışkan, Hümay Fırıncıoğlu, Ecenur Aksoy, Atkinson, Radosova, İlayda Uçak (Eylül Akarçeşme, Cansu Bir, Arzum Tezcan, Aybüke Güldenoğlu, Milanova)
Setler: 16-25, 25-21, 18-25, 25-18, 11-15
Süre: 118 dakika (22, 28, 26, 28, 14)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Sigorta Shop'u 3-2 yendi.