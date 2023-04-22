Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ayşim Koşar, Engin Duman

İlbank: Tuğçe Öcal, Melda Güler, Sude Pehlivan, Aysun Aygör, Ecesu Soner, Eylül Karadaş (Sinem Bayazıt, Azra Sena Uğraş, Ayşin Yarayan)

Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Saliha Şahin, Yasemin Güveli, Fabris, Yaprak Erkek, Beyza Arıcı (Aybüke Özel)

Setler: 15-25, 23-25, 20-25

Süre: 75 dakika (24, 29, 22)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun lig etabının 26'ncı ve son hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, İlbank'ı 3-0 yendi.

Bu sonuçla Eczacıbaşı Dynavit, 26 maçın tamamını kazanarak normal sezonun lideri oldu. Bu sezon genç bir kadroyla ligde yer alan ve daha önce küme düşmesi kesinleşen İlbank ise sezonu puan alamadan tamamladı.