Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor Haberleri
Salon: AksarayHakemler: İsmail Yıldırım, Ahmet ÇenesizKuzeyboru: Klimets, Merve Atlıer, Sabriye Dikmen, Mitchem, Ezgi Bektaş, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Paskova, Polina, Nursevil Aydınlar, Yasemin Yıldırım)PTT: Merve Tanyel, Büşra Güneş, Pavlovic, Busa, Janset Cemre Erkul, Caric (Derya...
Salon: Aksaray
Hakemler: İsmail Yıldırım, Ahmet Çenesiz
Kuzeyboru: Klimets, Merve Atlıer, Sabriye Dikmen, Mitchem, Ezgi Bektaş, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Paskova, Polina, Nursevil Aydınlar, Yasemin Yıldırım)
Ptt : Merve Tanyel, Büşra Güneş, Pavlovic, Busa, Janset Cemre Erkul, Caric (Derya Çayırgan, Sema Nur Doluca)
Setler: 19-25, 21-25, 23-25
Süre: 78 dakika (25, 24, 29)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun lig etabının 26'ncı ve son hafta mücadelesinde PTT, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.