Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Salon: TVF Cengiz GöllüHakemler: Yasin Okumuş, Serap KukaNilüfer Belediyespor: Atkinson, Ecenur Aksoy, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Milanova, Nuneviller (Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Radosova, Hümay Fırıncıoğlu)Bolu Belediyespor: Dixon, Elisa Tuana Köse, Cansu Aydınoğulları, Kodala, Ece...
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka
Nilüfer Belediyespor: Atkinson, Ecenur Aksoy, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Milanova, Nuneviller (Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Radosova, Hümay Fırıncıoğlu)
Bolu Belediyespor: Dixon, Elisa Tuana Köse, Cansu Aydınoğulları, Kodala, Ece Kozdere, Alvarez (Gizem Çerağ Düzeltir, Selin Navruz, Buket Yılmaz, Seher Aksoy, Hilal Kocakara)
Setler: 25-14, 25-13, 19-25, 25-23
Süre: 93 dakika (18, 21, 23, 31)
Voleybol Misli.com Sultan Ligi'nin 25. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Bolu Belediyespor'u 3-1 yendi.