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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Spor Haberleri

Salon: TVF Cengiz GöllüHakemler: Yasin Okumuş, Serap KukaNilüfer Belediyespor: Atkinson, Ecenur Aksoy, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Milanova, Nuneviller (Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Radosova, Hümay Fırıncıoğlu)Bolu Belediyespor: Dixon, Elisa Tuana Köse, Cansu Aydınoğulları, Kodala, Ece...

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka

Nilüfer Belediyespor: Atkinson, Ecenur Aksoy, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Milanova, Nuneviller (Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Radosova, Hümay Fırıncıoğlu)

Bolu Belediyespor: Dixon, Elisa Tuana Köse, Cansu Aydınoğulları, Kodala, Ece Kozdere, Alvarez (Gizem Çerağ Düzeltir, Selin Navruz, Buket Yılmaz, Seher Aksoy, Hilal Kocakara)

Setler: 25-14, 25-13, 19-25, 25-23

Süre: 93 dakika (18, 21, 23, 31)

Voleybol Misli.com Sultan Ligi'nin 25. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Bolu Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Hande Durmuş - Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu voleybol Eylül Bolu Spor Haberler

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