Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor Haberleri
Salon: Bahçeköy Orman FakültesiHakemler: Seçkin Yener, Mehmet GülSarıyer Belediyespor: Begüm Hepkaptan, Drewniok, Kongyot, Büşra Kılıçlı, Merve Tanıl, Chatchu-on (Simay Kurt, Vence, Çağla Erdem, Işıl Öz, Merve Nezir)Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Duygu Düzceler, Lazovic, Ceren...
Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
Sarıyer Belediyespor: Begüm Hepkaptan, Drewniok, Kongyot, Büşra Kılıçlı, Merve Tanıl, Chatchu-on (Simay Kurt, Vence, Çağla Erdem, Işıl Öz, Merve Nezir)
Çukurova Belediyesi Adana Demirspor : Duygu Düzceler, Lazovic, Ceren Domaç, Rykhliuk, Leyva, Selin Uygur (Pınar Atasever, Ceren Baysal, Bosetti, Güldeniz Önal, Kharchenko)
Setler: 25-20, 25-21, 25-19
Süre: 79 dakika (26, 27, 26)
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Sarıyer Belediyespor, evinde Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti.