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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Spor Haberleri

Salon: Bahçeköy Orman FakültesiHakemler: Seçkin Yener, Mehmet GülSarıyer Belediyespor: Begüm Hepkaptan, Drewniok, Kongyot, Büşra Kılıçlı, Merve Tanıl, Chatchu-on (Simay Kurt, Vence, Çağla Erdem, Işıl Öz, Merve Nezir)Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Duygu Düzceler, Lazovic, Ceren...

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Sarıyer Belediyespor: Begüm Hepkaptan, Drewniok, Kongyot, Büşra Kılıçlı, Merve Tanıl, Chatchu-on (Simay Kurt, Vence, Çağla Erdem, Işıl Öz, Merve Nezir)

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor : Duygu Düzceler, Lazovic, Ceren Domaç, Rykhliuk, Leyva, Selin Uygur (Pınar Atasever, Ceren Baysal, Bosetti, Güldeniz Önal, Kharchenko)

Setler: 25-20, 25-21, 25-19

Süre: 79 dakika (26, 27, 26)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Sarıyer Belediyespor, evinde Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor

Adana Demirspor Büşra Kılıçlı Çukurova Sarıyer Spor Haberler

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