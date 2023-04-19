Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 26'ıncı ve normal sezonun son hafta mücadelesi yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 26'ıncı ve normal sezonun son hafta mücadelesi yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Ligde haftanın programı şöyle:
Yarın:
14.00 Kuzeyboru-PTT (Aksaray)
22 Nisan Cumartesi:
12.30 İlbank-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Başkent)
15.00 Sigorta Shop-Nilüfer Belediyespor (TVF Başkent)
15.00 Bolu Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Karaçayır)
23 Nisan Pazar:
14.00 Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-VakıfBank (Adana ASKİ Atatürk)
14.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Mimar Sinan)
14.00 Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel)
Kaynak: AA / Musa Samur - Spor