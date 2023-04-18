Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor Haberleri
Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: Erol Akbulut, Onur CoşkunTürk Hava Yolları: Naz Akyol, Kingdon, Bahar Guidetti, Polen Ünver, Orthmann, Maglio (Melis Yılmaz, Ada Germen, Şeyma Ercan, Çağla Akın, Dicle Babat)Galatasaray HDI Sigorta: Ayçin Akyol, Gamze Kılıç, Eggleston, Popovic,...
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Erol Akbulut, Onur Coşkun
Türk Hava Yolları: Naz Akyol, Kingdon, Bahar Guidetti, Polen Ünver, Orthmann, Maglio (Melis Yılmaz, Ada Germen, Şeyma Ercan, Çağla Akın, Dicle Babat)
Galatasaray HDI Sigorta : Ayçin Akyol, Gamze Kılıç, Eggleston, Popovic, Vasilantonaki, İlkin Aydın (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Eda Kafkas, Özge Arslanalp)
Setler: 25-21, 25-23, 13-25, 25-20
Süre: 113 dakika (28, 29, 28, 28)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Türk Hava Yolları, evinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.