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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Spor Haberleri

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: Erol Akbulut, Onur CoşkunTürk Hava Yolları: Naz Akyol, Kingdon, Bahar Guidetti, Polen Ünver, Orthmann, Maglio (Melis Yılmaz, Ada Germen, Şeyma Ercan, Çağla Akın, Dicle Babat)Galatasaray HDI Sigorta: Ayçin Akyol, Gamze Kılıç, Eggleston, Popovic,...

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Erol Akbulut, Onur Coşkun

Türk Hava Yolları: Naz Akyol, Kingdon, Bahar Guidetti, Polen Ünver, Orthmann, Maglio (Melis Yılmaz, Ada Germen, Şeyma Ercan, Çağla Akın, Dicle Babat)

Galatasaray HDI Sigorta : Ayçin Akyol, Gamze Kılıç, Eggleston, Popovic, Vasilantonaki, İlkin Aydın (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Eda Kafkas, Özge Arslanalp)

Setler: 25-21, 25-23, 13-25, 25-20

Süre: 113 dakika (28, 29, 28, 28)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Türk Hava Yolları, evinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.

Kaynak: AA / Murat Kaya - Spor

Burhan Felek Galatasaray Dicle Babat Sigorta Spor Haberler

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