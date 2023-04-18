Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Ramazan Çevik, Mehmet TopalVakıfBank: Buket Gülübay, Daalderop, Bahar Akbay, Carutasu, Bajema, Kübra Akman (Ayça Aykaç, Guimaraes)Kuzeyboru: Sabriye Dikmen, Arelya Karasoy, Mitchem, Merve Atlıer, Klimets, Paskova (Dilek Kınık, Ezgi Bektaş, Nursevil...
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Ramazan Çevik, Mehmet Topal
VakıfBank: Buket Gülübay, Daalderop, Bahar Akbay, Carutasu, Bajema, Kübra Akman ( Ayça Aykaç, Guimaraes)
Kuzeyboru: Sabriye Dikmen, Arelya Karasoy, Mitchem, Merve Atlıer, Klimets, Paskova (Dilek Kınık, Ezgi Bektaş, Nursevil Aydınlar, Rahimova)
Setler: 25-23, 25-15, 25-17
Süre: 67 dakika (24, 22, 21)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında VakıfBank, Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti.
Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor