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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA - Musa Samur - Spor
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabında ilk maçlar yarın oynanacak.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabında ilk maçlar yarın oynanacak.

Play-off 5-8'incilik etabında Kuzeyboru- Galatasaray HDI Sigorta maçı Aksaray Spor Salonu'nda, Aydın Büyükşehir Belediyespor-PTT karşılaşması ise Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılacak.

Karşılaşmalar saat 15.00'te başlayacak.

AA / Musa Samur - Spor

Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray, Play Off, voleybol, Spor, Haberler

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