Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Haberler

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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: BaşkentHakemler: İbrahim Ünal, İlknur ÇakarKarayolları: Ikic, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Tuğçe Ceyhan, Fatmanur Yılmaz, Kübra Kegan (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Gizem Mısra Aşçı, Zeliha Küçükkardaş, Merve Nezir, Doğa Diraz)Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Dicle Nur...

CEYHAN, ADANA (AA) - Salon: Başkent

Hakemler: İbrahim Ünal, İlknur Çakar

Karayolları: Ikic, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Tuğçe Ceyhan, Fatmanur Yılmaz, Kübra Kegan (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Gizem Mısra Aşçı, Zeliha Küçükkardaş, Merve Nezir, Doğa Diraz)

Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Dicle Nur Babat, Tutku Burcu Yüzgenç, de Souza, Beliz Baskır (Gizem Örge, Cansu Çetin, İpar Özay Kurt, Buse Ünal, Vargas)

Setler: 18-25, 19-25, 11-25

Süre: 64 dakika (21, 24, 19)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. ve son haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 yendi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Fatmanur Yılmaz, İbrahim Ünal, Fenerbahçe, Ceyhan, Spor, Haberler

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