Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Haberler

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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA - Ragıp Tekin - Spor
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Seçkin Yener, Mehmet GülTürk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Dixon, Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Polen Ünver (Ceren Önal, İrem Çor, Van Ryk)PTT: Merve Tanyel, İlayda Uçak, Dimitrova, Campos, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan (Simay Kurt, Ceren Domaç, Rousseaux, Ece...

VAN (AA) - Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Dixon, Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Polen Ünver (Ceren Önal, İrem Çor, Van Ryk)

Ptt : Merve Tanyel, İlayda Uçak, Dimitrova, Campos, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan (Simay Kurt, Ceren Domaç, Rousseaux, Ece Morova, Çağla Erdem, Nur Kavas)

Setler: 25-18, 25-13, 25-14

Süre: 70 dakika (26, 23, 21)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında Türk Hava Yolları, PTT'yi 3-0 yendi.

AA / Ragıp Tekin - Spor

Burhan Felek, Aslı Kalaç, Van, PTT, Spor, Haberler

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