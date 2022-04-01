Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
AA - Ragıp Tekin - Spor
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Salon: Bahçeköy Orman FakülteHakemler: Ramazan Çevik, Mehmet TopalSarıyer Belediyespor: Chatchu-on, Sezen Keskekoğlu, Lila Şengün, Cernceviz, Begüm Hepkaptan, Kongyot (Adlin Kaymaz, Gülce Güçtekin, Merve Tanıl, Ecem Aknam)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Szakmary, Ergül...
SARIYER, İSTANBUL (AA) - Salon: Bahçeköy Orman Fakülte
Hakemler: Ramazan Çevik, Mehmet Topal
Sarıyer Belediyespor: Chatchu-on, Sezen Keskekoğlu, Lila Şengün, Cernceviz, Begüm Hepkaptan, Kongyot (Adlin Kaymaz, Gülce Güçtekin, Merve Tanıl, Ecem Aknam)
Aydın Büyükşehir Belediyespor : Aslıhan Kılıç, Szakmary, Ergül Eroğlu, Nicoletti, Güldeniz Önal, Stevenson, (Melis Yılmaz, Eylül Akarçeşme, Duygu Düzceler, Pelin Özkılıççı, Nur Öztürk, Ezgi Bektaş, Emine Arıcı)
Setler: 23-25, 21-25, 25-21, 21-25
Süre: 118 dakika (29, 31, 28, 30)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Sarıyer Belediyesi'ni 3-1 yendi.
AA / Ragıp Tekin - Spor