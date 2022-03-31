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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA - Hilmi Sever - Spor
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 26. ve normal sezonun son haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 26. ve normal sezonun son haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde son haftanın programı şöyle:

Yarın:

14.00 Sarıyer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Bahçeköy Orman Fakültesi)

2 Nisan Cumartesi:

14.00 Türk Hava Yolları- Ptt (Burhan Felek Vestel)

17.00 Karayolları-Fenerbahçe Opet (Başkent)

17.00 Bolu Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Karaçayır)

17.00 Nilüfer Belediyespor-Yeşilyurt (Cengiz Göllü)

17.00 Galatasaray HDI Sigorta-Mert Grup Sigorta (Burhan Felek Vestel)

3 Nisan Pazar:

17.00 VakıfBank-Kuzeyboru (VakıfBank Spor Sarayı)

VakıfBank lider bitirmeyi garantiledi

VakıfBank'ın lider bitirmeyi garantilediği normal sezonda Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet ve Türk Hava Yolları da lig şampiyonunun belirleneceği play-off 1. etap maçlarında oynama vizesi aldı.

Play-off 2. etap maçlarını oynayacak ekipler ise PTT, Galatasaray HDI Sigorta, Kuzeyboru ve Aydın Büyükşehir Belediyespor oldu.

Misli.com Sultanlar Ligi'ne veda eden ilk takım Yeşilyurt oldu. Ligden düşen ikinci ve son takım ise Nilüfer Belediyespor ya da Karayolları olacak.

Puan durumu

Ligde normal sezonun son hafta maçları öncesindeki puan durumu şöyle:

TAKIMOGMP
1

VAKIFBANK2523268
2

ECZACIBAŞI DYNAVİT2521463
3

FENERBAHÇE OPET2521463
4

TÜRK HAVA YOLLARI2520557
5

PTT2517847
6

GALATASARAY HDI SİGORTA2516948
7

KUZEYBORU25111438
8

AYDIN B.ŞEHİR BLD.25111434
9

MERT GRUP SİGORTA25101529
10

BOLU BLD.2571822
11

SARIYER BLD.2571821
12

KARAYOLLARI2552016
13

NİLÜFER BLD.2552015
14

YEŞİLYURT251244

AA / Hilmi Sever - Spor

Türk Hava Yolları, voleybol, Sigorta, PTT, Spor, Haberler

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