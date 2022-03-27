Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
AA - Ragıp Tekin - Spor
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Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Recep Karakoç, Aylin TurnaoğluYeşilyurt: Eda Kafkas, Strumilo, Bilge Paşa, Tuana Köse, Ezgi Taşdemir, Kalsey (Duru Aksu, Burcu Yönder, Nilsu Şen)Bolu Belediyespor: Burcu Şentürk, İdil Kambur, Ceren Baysal, Calderon, Samadeva, Kharchenko (Özlem Güven, Çağla...
BOLU (AA) - Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Recep Karakoç, Aylin Turnaoğlu
Yeşilyurt: Eda Kafkas, Strumilo, Bilge Paşa, Tuana Köse, Ezgi Taşdemir, Kalsey (Duru Aksu, Burcu Yönder, Nilsu Şen)
Bolu Belediyespor: Burcu Şentürk, İdil Kambur, Ceren Baysal, Calderon, Samadeva, Kharchenko (Özlem Güven, Çağla Salih, Haclickova)
Setler: 15-25, 21-25, 25-18, 11-25
Süre: 92 dakika (21, 27, 24, 20)
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Bolu Belediyespor, Yeşilyurt'u 3-1 yendi.
AA / Ragıp Tekin - Spor