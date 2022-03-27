Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
AA - Ragıp Tekin - Spor
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Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Ramazan Çevik, Tuncay SevimGalatasaray HDI Sigorta: Nilay Karaağaç, İlkin Aydın, Zeynep Demirel, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Gamze Kılıç, Esra Demirkıran)Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Bahar Guidetti...
AYDIN (AA) - Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ramazan Çevik, Tuncay Sevim
Galatasaray HDI Sigorta : Nilay Karaağaç, İlkin Aydın, Zeynep Demirel, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Gamze Kılıç, Esra Demirkıran)
Türk Hava Yolları : Şeyma Ercan, Bahar Guidetti Toksoy, Carlini, Orthmann, Aslı Kalaç, Van Ryk (Ceren Önal, Ada Germen, Kingdon, Polen Ünver)
Setler: 25-27, 18-25, 15-25
Süre: 82 dakika (32, 26, 24)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Türk Hava Yolları, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022
AA / Ragıp Tekin - Spor