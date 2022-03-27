Sarıyer Belediyespor: 3-0
Demirören Haber Ajansı - Spor
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SALON: BaşkentHAKEMLER: Burhan İlhan, Umut MadenPTT: İlayda Uçak, Bahar Akbay, Merve Tanyel, Amanda Campos, Emiliya Dimitrova, Sıla Çalışkan, Simay Kurt (L)SARIYER BELEDİYESPOR: Lila Şengün, Sezen Keşkekoğlu, Aleksandra Crncevic, Begüm Hepkaptan, Ajcharaporn Kongyot, Chatchu-On Moksri, Adlin...
SALON: BaşkentHAKEMLER: Burhan İlhan, Umut MadenPTT: İlayda Uçak, Bahar Akbay, Merve Tanyel, Amanda Campos, Emiliya Dimitrova, Sıla Çalışkan, Simay Kurt (L)SARIYER BELEDİYESPOR: Lila Şengün, Sezen Keşkekoğlu, Aleksandra Crncevic, Begüm Hepkaptan, Ajcharaporn Kongyot, Chatchu-On Moksri, Adlin Kaymaz (L), Merve Tanıl, Gülce Güçtekin (L), Ecem AknamSetler: 3-0 (25-14,25-19,25-23)Süre: 80 dakika (23', 26', 31')PTT, Misli.com Sultanlar Ligi 25'inci hafta mücadelesinde Sarıyer Belediyespor'u 25-14, 25,19, 25-23 set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etti.- İstanbul
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