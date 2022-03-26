Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Haberler

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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA - Musa Samur - Spor
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Erhan Alpaslan, Ali SarıkuzuMert Grup Sigorta: Canus Aydınoğluları, Paskova, Merve İkbal Albayrak, Lopez, Biryukova, Özge Nur Çetiner (Merve İzbilir, Alara Altundağ, Seda Menekşe, Ayça İsmailçebioğlu, Melek Erpin Erbuga, Merve Çepni)Fenerbahçe Opet: Vargas,...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erhan Alpaslan, Ali Sarıkuzu

Mert Grup Sigorta : Canus Aydınoğluları, Paskova, Merve İkbal Albayrak, Lopez, Biryukova, Özge Nur Çetiner (Merve İzbilir, Alara Altundağ, Seda Menekşe, Ayça İsmailçebioğlu, Melek Erpin Erbuga, Merve Çepni)

Fenerbahçe Opet: Vargas, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic (Gizem Örge, Cansu Çetin, de Souza, Buse Ünal, Beliz Baskır, Dicle Nur Babat, İpar Özay Kurt, Tutku Burcu Yüzgenç)

Setler: 19-25, 11-25, 17-25

Süre: 69 dakika (24, 21, 24)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Mert Grup Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.

AA / Musa Samur - Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu, OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Sigorta, Spor, Haberler

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