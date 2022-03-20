Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
- Güncelleme:
Salon: Bolu KaraçayırHakemler: Erol Akbulut, Esat DanziliBolu Belediyespor: Ece Kozdere, İdil Naz Kanbur, Havlickova, Özlem Güven, Çağla Salih, Calderon (Kharchenko, Yelzaveta, Ceren Baysal, Dilara Yergün, Burcu Şentürk, Elif Uzun)Kuzeyboru: Vanjak, Ryhkliuk, Mitchem, Aralye Karasoy,...
BOLU (AA) - Salon: Bolu Karaçayır
Hakemler: Erol Akbulut, Esat Danzili
Bolu Belediyespor: Ece Kozdere, İdil Naz Kanbur, Havlickova, Özlem Güven, Çağla Salih, Calderon (Kharchenko, Yelzaveta, Ceren Baysal, Dilara Yergün, Burcu Şentürk, Elif Uzun)
Kuzeyboru: Vanjak, Ryhkliuk, Mitchem, Aralye Karasoy, Yasemin Yıldırım, Sabriye Gönülkırmaz (Dilek Kınık, Simay Gazi, Işıl Öz, Ezgi Ayyıldız, Hande Korkut, Elif Boran)
Setler: 15-25, 12-25, 25-22, 28-26, 17-15
Süre: 134 (22, 22, 30, 38, 22)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Bolu Belediyespor, konuk ettiği Kuzeyboru takımını 3-2 yendi.