Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
AA - Ragıp Tekin - Spor
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Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Ebru Kaya, Mehmet TopalTürk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Bahar Toksoy Guidetti, Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk (Ceren Önal, Orthmann, Polen Ünver)Mert Grup Sigorta: Cansu Aydınoğulları, Paskova, Merve Çepni, Gaila, Biryukova, Özge Nur Çetiner (Merve...
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ebru Kaya, Mehmet Topal
Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Bahar Toksoy Guidetti, Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk (Ceren Önal, Orthmann, Polen Ünver)
Mert Grup Sigorta : Cansu Aydınoğulları, Paskova, Merve Çepni, Gaila, Biryukova, Özge Nur Çetiner (Merve İzbilir, Melek Erbuğa, Ayça İsmailçebioğlu, Alara Altundağ, Seda Menekşe)
Setler: 25-21, 25-20, 25-16
Süre: 85 dakika (29, 32, 24)
Voleybol Misli.Com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Türk Hava Yolları, Mert Grup Sigorta'yı 3-0 yendi.
AA / Ragıp Tekin - Spor