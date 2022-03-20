Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Haberler

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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA - Ragıp Tekin - Spor
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Ebru Kaya, Mehmet TopalTürk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Bahar Toksoy Guidetti, Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk (Ceren Önal, Orthmann, Polen Ünver)Mert Grup Sigorta: Cansu Aydınoğulları, Paskova, Merve Çepni, Gaila, Biryukova, Özge Nur Çetiner (Merve...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ebru Kaya, Mehmet Topal

Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Bahar Toksoy Guidetti, Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk (Ceren Önal, Orthmann, Polen Ünver)

Mert Grup Sigorta : Cansu Aydınoğulları, Paskova, Merve Çepni, Gaila, Biryukova, Özge Nur Çetiner (Merve İzbilir, Melek Erbuğa, Ayça İsmailçebioğlu, Alara Altundağ, Seda Menekşe)

Setler: 25-21, 25-20, 25-16

Süre: 85 dakika (29, 32, 24)

Voleybol Misli.Com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Türk Hava Yolları, Mert Grup Sigorta'yı 3-0 yendi.

AA / Ragıp Tekin - Spor

Burhan Felek, Aslı Kalaç, Sigorta, Van, Spor, Haberler

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