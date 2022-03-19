Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA - Ercan Doğan - Spor
 - Güncelleme:
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Erdal Akıncı, Tuncay SevimFenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic, Vargas (Gizem Örge, Cansu Çetin, Ana Cristi)Eczacıbaşı Dynavit: Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın, Heyrman,...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erdal Akıncı, Tuncay Sevim

Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic, Vargas ( Gizem Örge, Cansu Çetin, Ana Cristi)

Eczacıbaşı Dynavit: Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın, Heyrman, Ognjenovic (Şebnem Simge Aköz, Fatma Şekerci, Elif Şahin, McKenzie, Gözde Yılmaz)

Setler: 28-26, 25-20, 25-16

Süre: 33, 26, 25 (84 dakika)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yendi.

Fenerbahçe Opet ligde 20. galibiyetini alırken, Eczacıbaşı Dynavit 4. kez mağlup oldu.

Bu arada karşılaşma sırasında tribünde rahatsızlanan bir taraftara sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Maçın ardından Avrupa Voleybol Konfederasyonu Başkanı Aleksandar Boricic, Fenerbahçe Opetli oyuncularla saha içinde bir araya geldi. Sarı-lacivertli takımın kaptanı Eda Erdem Dündar, Boricic'e Fenerbahçe Opet forması hediye etti.

AA / Ercan Doğan - Spor

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Burhan Felek, Gizem Örge, Eda Erdem, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title