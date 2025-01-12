Üye Girişi
Haberler
İran'dan ABD ve İsrail'e yeraltı füze tesisiyle büyük gözdağı

2 ülke bayrağına basıp mesajı verdiler: Bu füzeler yakında patlayacak
Soruları sızdırmışlar! İstanbul'da 6 okuldaki ortak sınavlar yeniden yapılacak

Vahim iddia doğru çıktı! 6 okulda yeniden sınav yapılacak
Tekirdağ'da eşini ve kızını silahla öldüren baba intihar girişiminde bulundu

Lüks villada dehşet! Eşi ve kızını katledip kendi kafasına sıktı
DEM heyeti Figen Yüksekdağ ile görüştü! İşte ilk açıklama

DEM heyeti Figen Yüksekdağ ile görüştü! İşte ilk açıklama

Voleybol Maçında Sürpriz Evlenme Teklifi

Voleybol Maçında Sürpriz Evlenme Teklifi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 9. Grup'ta oynanan Mehmet Ege İnşaat Orhaniye Voleybol ile Gemlik İstiklal Spor maçı öncesinde bir evlenme teklifi yapıldı. Orhaniye Voleybol takımı oyuncuları pankartlarla ortaya çıkarak, Burkay Gölen'in kız arkadaşı Çise Yenice'ye evlenme teklifi etmesine destek verdiler. Çise Yenice'nin 'Evet' demesi tribünlerde büyük bir coşku yarattı.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 9. Grup'ta oynanan Mehmet Ege İnşaat Orhaniye Voleybol ile Gemlik İstiklal Spor maçı öncesi sürpriz bir evlenme teklifi gerçekleşti.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 9. Grup'ta oynanan Mehmet Ege İnşaat Orhaniye Voleybol Takımı ile Gemlik İstiklal müsabakası öncesinde, izleyenleri şaşırtan bir evlenme teklifi gerçekleşti. Maç başlamadan önce Orhaniye Voleybol sporcuları, ellerindeki "Benimle evlenir misin?" pankartlarıyla parkeye çıktı. Bu sırada tribünde bulunan Burkay Gölen, 4 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Çise Yenice'nin önünde diz çökerek ona evlenme teklif etti. Tribünlerden ve sporculardan büyük bir destek alan Burkay Gölen'in teklifi karşısında, Çise Yenice "Evet" diyerek mutluluğunu paylaştı. Sürpriz teklif, tribünlerde alkışlar ve coşkuyla karşılandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Şehrin tamamı buz kesti! Termometreye bakan gözlerine inanamadı
img

Milyonlarca öğrencinin girdiği sınavda büyük şüphe! MEB harekete geçti
img

İslam'da kadın-erkek tokalaşması haram mıdır?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülkeyi küle çeviren yangını Çin'e ait İHA'lar mı çıkardı?

ABD'yi kim yaktı? Görüntüyü paylaşan herkes aynı iddiayı ortaya atıyor
Jilta: Açık bir savaş yaşamadık gerilla savaşı gibiydi

Jilta: Açık bir savaş yaşamadık gerilla savaşı gibiydi
Özel'den Erdoğan'a 'Kılıçdaroğlu' yanıtı: Onu tarihte görülmemiş şekilde perişan edeceğim

"Onu tarihte görülmemiş şekilde perişan edeceğim"
Bakan Fidan: SDG samimiyse, feshedildiğini açıklamalıdır

Bakan Fidan'dan tarihi zirveye damga vuran mesaj
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi
Emekli vatandaştan Erbakan'a tepki: Sana hakkımı helal etmiyorum, Erdoğan'ı destekledin

Emekli vatandaştan Erbakan'a soğuk duş: Sana hakkımı helal etmiyorum

Son Dakika Haberleri

Grevde ders işlenir mi? Öğretmenler grev mi yapıyor, öğretmenler neden grevde 2025? Hangi sendikalar grev yapacak 2025? Memurlar grev mi yapacak, hangi memurlar grevde? PSG St. Etienne CANLI İZLE şifresiz! Lig 1 PSG St. Etienne maçı ne zaman? Arsenal Manchester Utd CANLI İZLE şifresiz! FA Cup Arsenal Manchester Utd maçı ne zaman? Real Madrid Barcelona CANLI İZLE şifresiz! İspanya Süper Kupa Real Madrid Barcelona maçı ne zaman? Survivor eleme adayları kim? 12 Ocak Pazar Survivor'da potada kimler var? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 12 Ocak Pazar? MasterChef bitti mi, neden yok? MasterChef kim şampiyon oldu? Dağ 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dağ 2 filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.