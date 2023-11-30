Voleybol Ligi'nde 11. hafta maçları
Vodafone Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş AYOS ile Galatasaray Daikin arasında derbi maçı oynanacak. AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise birçok maç gerçekleşecek.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 11'inci hafta, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 10'uncu hafta karşılaşmaları oynanacak.
Sultanlar Ligi'nde derbi maçta Beşiktaş AYOS ile Galatasaray Daikin, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda 3 Aralık Pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.
Liglerde maç programı şöyle:
Vodafone Sultanlar Ligi
Yarın:
14.00 Karayolları-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (Ankara TVF Ziraat Bankkart)
2 Aralık Cumartesi:
13.00 Fenerbahçe Opet-PTT (İstanbul Burhan Felek Vestel)
14.00 Çukurova Belediyespor-Türk Hava Yolları (Adana ASKİ Atatürk)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank (Aydın Mimar Sinan)
18.00 Kuzeyboru-Nilüfer Belediyespor (Aksaray)
18.30 Eczacıbaşı Dynavit-Sarıyer Belediyespor (Eczacıbaşı)
3 Aralık Pazar:
19.00 Beşiktaş Ayos-Galatasaray Daikin (İstanbul Burhan Felek Vestel)
Efeler Ligi
2 Aralık Cumartesi:
15.00 Brand Group Alanya Belediyespor-Halkbank (Ankara TVF Ziraat Bankkart)
3 Aralık Pazar:
14.30 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Fenerbahçe Parolapara (İstanbul Burhan Felek Vestel)
16.00 Arkas Spor-TÜRŞAD (İzmir Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
17.00 RAMS Global Cizre Belediyespor-Spor Toto (Şırnak)
18.00 Ziraat Bankkart-Develi Belediyespor (Ankara TVF Ziraat Bankkart)
4 Aralık Pazartesi:
13.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Cengiz Göllü)
16.00 Galatasaray HDI Sigorta-Bigadiç Belediyespor (İstanbul Burhan Felek Vestel)