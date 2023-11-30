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Voleybol Ligi'nde 11. hafta maçları

30 Kasım 2023 09:25 Son Güncelleme: 09:26 Abone Ol

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş AYOS ile Galatasaray Daikin arasında derbi maçı oynanacak. AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise birçok maç gerçekleşecek.