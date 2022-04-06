Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında 3-1 yendiği Fenerbahçe Opet'e rövanşta 3-0 mağlup olan VakıfBank, altın seti 15-11... - Haberler

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Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında 3-1 yendiği Fenerbahçe Opet'e rövanşta 3-0 mağlup olan VakıfBank, altın seti 15-11...

AA - Yunus Kaymaz - Spor
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Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında 3-1 yendiği Fenerbahçe Opet'e rövanşta 3-0 mağlup olan VakıfBank, altın seti 15-11...

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında 3-1 yendiği Fenerbahçe Opet'e rövanşta 3-0 mağlup olan VakıfBank, altın seti 15-11 kazanarak finale çıktı.

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında 3-1 yendiği Fenerbahçe Opet'e rövanşta 3-0 mağlup olan VakıfBank, altın seti 15-11 kazanarak finale çıktı.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, voleybol, Spor, Haberler

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