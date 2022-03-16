Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Kenneth Aro (Finlandiya), Sabine Witte (Almanya)

VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Hakley, Ogbogu ( Ayça Aykaç, Meryem Boz, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu)

Developres Rzeszow: Wemerska, Bajema, Jurczyk, Honorio, Blagojvic, Stencel (Szeyglowska, Bjmczyk, Papacz, Przybyla, Kalandadze)

Setler: 25-15, 25-19, 23-25, 25-23

Süre: 102 dakika (25, 25, 26, 26)

VakıfBank, Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Polonya'nın Developres Rzeszow ekibini 3-1 yendi.

İlk maçı deplasmanda 3-2 kaybeden sarı-siyahlılar, bu sonuçla adını yarı finale yazdırdı ve bu turda Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.