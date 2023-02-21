Voleybol: Kadınlar CEV Kupası Spor Haberleri Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Türk Hava Yolları, deplasmanda Fransa'nın Volley Mulhouse takımını 3-0 yendi. Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Türk Hava Yolları, deplasmanda Fransa'nın Volley Mulhouse takımını 3-0 yendi. Mulhouse Spor Sarayı'nda oynanan maçı Türk Hava Yolları, 25-18, 25-15 ve 25-16'lık setlerle kazandı. İki ekip, rövanş mücadelesinde 1 Mart Çarşamba günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşılaşacak. Kaynak: AA / Spor Türk Hava Yolları voleybol Fransa Spor Spor Haberler

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