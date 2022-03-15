Voleybol: Kadınlar CEV Kupası
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Salon: EczacıbaşıHakemler: Magdalena Niewiarowska (Polonya), Djordje Stevanovic (Sırbistan)Eczacıbaşı Dynavit: Adams, Heyrman, Ognjenovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic (Simge Aköz, Gözde Yılmaz, Saliha Şahin)Allianz MTV Stuttgart: Van de Vyver, Segura Palleres, Timmerman, Ceasar,...
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Magdalena Niewiarowska (Polonya), Djordje Stevanovic (Sırbistan)
Eczacıbaşı Dynavit: Adams, Heyrman, Ognjenovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic (Simge Aköz, Gözde Yılmaz, Saliha Şahin)
Allianz MTV Stuttgart : Van de Vyver, Segura Palleres, Timmerman, Ceasar, Lee, Lohuis (Koskelo, Nowicka, Berger, Todorova, Jasper)
Setler: 25-19, 22-25, 25-20, 25-17
Süre: 101 dakika (23, 26, 28, 24)
Voleybol Kadınlar CEV Kupası finali ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Almanya ekibi Allianz MTV Stuttgart'ı 3-1 mağlup etti.
Kupada şampiyonun belli olacağı rövanş müsabakası, 22 Mart Salı günü Almanya'nın Stuttgart kentinde oynanacak.