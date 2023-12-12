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Voleybol Hakemi Nurper Özbar, Çin'deki Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Görev Alacak

12 Aralık 2023 19:28 Güncelleme: 19:30 Abone Ol

Türkiye Voleybol Federasyonu, hakem Nurper Özbar'ın Çin'de düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda görev alacağını duyurdu. Türkiye'yi temsil edecek olan Özbar, VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit takımlarının mücadele edeceği organizasyonda görev yapacak.